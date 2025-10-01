Трамп сообщил о планах встретиться с Си Цзиньпином

Трамп планирует встретиться с Си Цзиньпином через четыре недели

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил, что через четыре недели встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Американские фермеры, выращивающие сою, страдают, потому что Китай по исключительно «переговорным» причинам прекратил закупки. Мы получили столько денег от пошлин, что возьмем небольшую часть этих средств и поможем нашим фермерам», — написал глава Белого дома.

По его словам, экс-президент США Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения между Вашингтоном и Пекином, по которому КНР должна была закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов.

Трамп подчеркнул, что соя станет одной из главных тем обсуждения в ходе предстоящей встречи.

До этого сотрудник Белого дома сообщил южнокорейскоиу агентству «Рёнхап», что президент США готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий.

Источник напомнил: во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове. По его словам, политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась.

