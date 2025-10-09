На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, когда Макрон назовет имя нового премьер-министра Франции

Bloomberg: Макрон огласит имя нового премьер-министра Франции 10 октября
true
true
true
close
Ludovic Marin/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назовет имя нового премьер-министра страны 10 октября. Об этом сообщил уходящий со своего поста премьер Себастьян Лекорню, передает Bloomberg.

Ранее Лекорню объяснил свой уход тем, что не смог найти компромисс между поляризованными политическими партиями страны. Макрон поручил ему перед уходом достичь соглашения с политгруппами для формирования нового правительства.

По словам премьера, возможности для компромисса в парламенте есть, абсолютное большинство в Национальной ассамблее выступает против нового роспуска.

Bloomberg отмечает, что если новый премьер-министр не сможет сформировать кабинет министров, Макрону придется либо назначить парламентские выборы, либо назначить еще одного премьера, либо уйти в отставку.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее парламент Франции отклонил предложение об отставке Макрона.

