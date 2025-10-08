Парламент Франции отклонил предложение об отставке Макрона

Бюро Нацсобрания Франции - высший коллегиальный орган нижней палаты парламента страны - отклонило предложение оппозиционной левой партии «Непокорившейся Франции» об отставке главы государства Эммануэля Макрона. Об этом сообщает газета Figaro.

«Собравшись сегодня утром, депутаты, члены бюро Национального собрания, решили не принимать предложение об отставке Эммануэля Макрона», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что за соответствующую инициативу голосовали левые, «зеленые», а также социалисты. При этом сторонники Макрона ожидаемо выступили против отставки президента.

8 октября издание Canard Enchaine сообщало, что Макрон с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку.

После того, как Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьера, ряд оппозиционных сил выступили с требованием к Макрону уйти в отставку.

Позднее Лекорню сообщил, что готов исполнить свои обязательства и провести финальные консультации с представителями политических сил, чтобы сформировать новое правительство.

Однако, отмечает издание, в случае провала переговоров Лекорню, Макрон скорее всего предпочтет распустить парламент, чем уйти в отставку. Даты досрочных парламентских выборов уже определены.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее Захарова уличила Макрона в попытке отвести внимание от внутренних проблем Франции.