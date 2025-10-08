На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили, что у ЕС нет средств на восстановление энергосистемы Украины

Semafor: у ЕС заканчиваются средства для восстановления энергосистемы Украины
У стран Европы заканчиваются средства на восстановление энергосистемы Украины, им нужно по меньшей мере €400 млн для покрытия нужд Киева в этой сфере. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на фонд поддержки энергетики Украины (UESF).

«Европейские доноры постепенно закрывали разрыв между доступными финансовыми средствами, оборудованием и запросами украинского министерства энергетики. Теперь же разрыв, на данный момент составляющий около €400 млн, снова растет», — говорится в публикации.

По данным портала, многие запросы на поставку запасных частей для грядущей зимы будет трудно удовлетворить, особенно, учитывая то время, которое необходимо для приобретения необходимого оборудования.

5 октября глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщил, что отопительный сезон на Украине в этом году будет сложнее предыдущего, возможны отключения газа. Эксперт отметил, что ситуация с собственной добычей газа критическая: потеряно уже 40-45% газа.

За последнее время российские военные нанесли по территории Украины несколько массированных ударов. Целями были объекты энергетики и топливного комплекса, а также коммуникации. Стоит ли думать о гуманности при подобных операциях и как эти атаки могут приблизить окончание военных действий, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Ранее сообщалось, что Украина должна потратить миллиард долларов, чтобы не замерзнуть зимой.

Все новости на тему:
Новости Украины
