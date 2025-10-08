На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова уличила Макрона в попытке отвести внимание от внутренних проблем Франции

Захарова: Макрон хочет нелепыми попытками увести взгляд от проблем во Франции
Александр Кряжев/РИА Новости

Президент Франции Эммануэль Макрон своими нелепыми попытками пытается отвести взгляд от внутренних проблем страны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Накануне стало известно, что Макрон готовится выступить с обращением к гражданам.

По мнению Захаровой, французский лидер пытается возложить ответственность за все, что угодно, начиная от якобы полетов беспилотников над европейскими городами, хакеров, экономические проблемы, «теневой флот».

«Макрон просто пытается увести взгляд и переключить обсуждение своих внутренних созданных внутренними предпосылками», — предположила дипломат.

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп. Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, выступают за то, чтобы Макрон покинул свой пост досрочно. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее партия «Непокорившаяся Франция» инициировала процедуру импичмента в отношении Макрона.

