В Госдуме не считают, что военное соглашение России с Кубой приведет к Карибскому кризису 2.0

Госдума и Совет Федерации ратифицировали военное соглашение России и Кубы — в СМИ появились предположения о новом Карибском кризисе. Однако повторения ошибок прошлого не случится, потому что документ подразумевает обмен опытом между странами, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это, конечно, абсурд. Вчера мы ратифицировали два соглашения — одно с Кубой, второе с Республикой Конго. Это продолжение нашего военно-технического сотрудничества. И это старое соглашение, с которым мы продолжаем работать. Это всестороннее сотрудничество и в области образования, медицины и передачи современного опыта ведения военных действий. На сегодняшний день Россия обладает максимальным опытом самого современного военного искусства — ни одна страна этим больше не обладает. Поэтому с удовольствием к нам обращается большое количество стран с просьбой оказать содействие и [наблюдается] большой спрос в инструкторах», — сказал он.

Россия и дальше будет подписывать военные соглашения со странами глобального Юга, заявил парламентарий. Чепа отметил, что возможная поставка США ракет Tomahawk Украине не повлияла на ратификацию договора.

«Огромное количество стран в мире сегодня интересуются тем опытом, накопленным нашими вооруженными силами. Угроза может исходить только от США. Сегодня ночью появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки теоретически могут передать «Томагавки» [Украине], но не дадут право использовать. Ну вот такая всякая галиматья появляется. Хочу напомнить, что «Томагавки» могут нести и быть оснащены ядерной боеголовкой. Для средств ПВО это непонятно — с какой головкой она летит и сбивать надо все. И сбивать эти ракеты можно и на территории Украины, и на территории других стран, если они будут использоваться. Мы увидим опасность для нашей страны. Это значительный риск, эскалация напряженности, это шаг назад в складывающихся российско-американских отношениях», — сказал он.

До этого военные эксперты назвали ратификацию соглашения между Россией и Кубой ответом на разговоры о поставках ракет Tomahawk Украине со стороны США. В СМИ сравнивали текущую ситуацию с причинами начала Карибского кризиса.

Само соглашение между Россией и Кубой было подписано 13 марта 2025 года в Гаване и позднее, 19 марта в Москве. После процедуры ратификации документа нижней и верхней палатами парламента президент России подпишет его, и соглашение вступит в силу.

Карибский кризис возник в 1962 году из-за размещения СССР ядерных ракет на Кубе в ответ на действия США. Тогда Америка базировала часть ядерного арсенала в Турции. Ситуацию урегулировали после переговоров между Советским Союзом и США — страны убрали ядерные арсеналы, а затем появилась прямая горячая линия между Москвой и Вашингтоном для связи администраций. Кризис длился с 16 по 28 сентября 1962 года.

