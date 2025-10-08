На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Думе заявили, что Россия прекрасно знает, как сбивать ракеты Tomahawk

Картаполов: поставки Tomahawk Украине не изменят ситуацию на поле боя
Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Россия прекрасно знает, как сбивать американские ракеты Tomahawk. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, реакция России на поставку ракет Украине будет жесткой, выверенной и асимметричной, однако Tomahawk не изменят ситуацию на поле боя. Проблему могут возникнуть только у тех, кто их поставит Украине и будет применять, пояснил Каратполов.

«Наша реакция будет жесткая, неоднозначная, выверенная и асимметричная, мы найдем возможности сделать больно тем, кто сделает неприятности нам. А на поле боя «Томагавки» ничего не изменят, потому что если их дадут, их дадут считаные единицы, максимум десятки, ничего они не сделают. Мы эти ракеты прекрасно знаем, как они летают, как их сбивать», — поделился депутат.

close
«Газета.Ru»

8 октября газета Mundo писала, что президент США Дональд Трамп пока рассматривает поставки Украине ракет Tomahawk в очень ограниченном количестве и лишь в рамках давления на Россию. Между тем если у него не получится «принудить РФ к переговорам», то поставки дальнобойных ракет могут увеличиться.

7 октября президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине крылатых ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты. В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде предупредили, что будут расценивать удары Tomahawk как «американскую операцию».

