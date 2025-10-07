Экс-премьер Франции призвал Макрона уйти в отставку

Союзник Эммануэля Макрона и бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп призвал главу государства уйти в отставку, чтобы положить конец политическому кризису. Об этом пишет газета Financial Times.

«Франция должна выйти упорядоченным и достойным образом из политического кризиса, который вредит стране. Еще 18 месяцев (оставшийся срок Макрона. – Газета.Ru) такого положения вещей — это слишком долго», — сказал Филипп.

Он заявил о «страшном риске», что новые парламентские выборы не сформируют правящее большинство, из-за чего кризис лишь усугубится.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял. Срок пребывания Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Телеканал BFMTV передавал, что президент Франции «возьмет на себя ответственность» в случае провала очередной попытки Лекорню сформировать правительство.

Ранее Медведев назвал Макрона адвокатом Киева и «дружбаном» Германии.