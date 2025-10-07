На Западе допустили ослабление ЕС из-за нестабильности во Франции

Политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может негативно сказаться на Европейском союзе и ухудшить экономическую ситуацию в еврозоне. Об этом сообщили источники издания Politico.

По словам неназванного европейского дипломата, Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому затянувшаяся нестабильность может поставить под угрозу всю еврозону. Другой чиновник ЕС отметил, что экономика сообщества и без того вызывает множество опасений.

В Брюсселе сразу несколько дипломатов считают, что влияние президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевает. Они указали, что обсуждать бюджет союза было бы проще, если бы Франция направляла на переговоры одного и того же министра финансов. При этом досрочные выборы в стране могут затруднить согласование долгосрочного бюджета ЕС, который должен быть утвержден до выборов 2027 года. Оппозиционные силы, способные прийти к власти, могут сорвать эти дебаты.

Политическая нестабильность во Франции также может негативно сказаться на совместных проектах с участием Германии и Великобритании, таких как «коалиция желающих». Европейский чиновник подчеркнул, что для ЕС неблагоприятно, когда одно из крупнейших государств-членов находится в состоянии смятения, особенно в условиях текущей ситуации с безопасностью.

Ранее Макрона раскритиковали за обсуждение войны с Россией вместо внутренних проблем.