На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе допустили ослабление ЕС из-за нестабильности во Франции

Politico: политическая нестабильность во Франции может ослабить ЕС и еврозону
true
true
true
close
OKcamera/Shutterstock/FOTODOM

Политическая нестабильность во Франции на фоне перестановок в правительстве может негативно сказаться на Европейском союзе и ухудшить экономическую ситуацию в еврозоне. Об этом сообщили источники издания Politico.

По словам неназванного европейского дипломата, Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому затянувшаяся нестабильность может поставить под угрозу всю еврозону. Другой чиновник ЕС отметил, что экономика сообщества и без того вызывает множество опасений.

В Брюсселе сразу несколько дипломатов считают, что влияние президента Франции Эмманюэля Макрона в ЕС ослабевает. Они указали, что обсуждать бюджет союза было бы проще, если бы Франция направляла на переговоры одного и того же министра финансов. При этом досрочные выборы в стране могут затруднить согласование долгосрочного бюджета ЕС, который должен быть утвержден до выборов 2027 года. Оппозиционные силы, способные прийти к власти, могут сорвать эти дебаты.

Политическая нестабильность во Франции также может негативно сказаться на совместных проектах с участием Германии и Великобритании, таких как «коалиция желающих». Европейский чиновник подчеркнул, что для ЕС неблагоприятно, когда одно из крупнейших государств-членов находится в состоянии смятения, особенно в условиях текущей ситуации с безопасностью.

Ранее Макрона раскритиковали за обсуждение войны с Россией вместо внутренних проблем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами