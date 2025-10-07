Журналист Христофору: Макрон говорил о войне с РФ, игнорируя проблемы Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон подвергся критике за внимание к теме возможной войны Европы с Россией на фоне нерешенных внутренних проблем страны. Соответствующее заявление сделал кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X, комментируя отставку премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню.

«Всю прошлую неделю Макрон избегал решения серьезных проблем у себя на родине, предпочитая путешествовать по Европе, общаться со своими друзьями-глобалистами и рассуждать о войне Европы с Россией», — написал Христофору.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом, срок пребывания Себастьена Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее Дмитрий Медведев назвал Макрона адвокатом Киева и «дружбаном» Германии.