На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Япония стала главной угрозой для США

Sohu: Япония незаметно обошла РФ и Китай, став главной угрозой для США
close
Reuters

Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио незаметно «обошел» по этому критерию Россию и Китай. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы материала отмечают, что в течение долгого времени Япония была под покровительством Соединенных Штатов, однако при этом Токио наращивал свои силы. Это, среди прочего, привело к значительному усилению японского флота, пишет Sohu.

Кроме того, Япония оказалась одним из лидером во многих сферах. К примеру, речь идет о производстве чипов и полупроводников.

До этого издание Sohu писало о провокации Японии вблизи Курильских островов.

Япония совместно с США развернула у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon, после чего сразу же получила соразмерный ответ от России.

Москва оперативно развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила из Арктики истребители и привела Тихоокеанский флот в боевую готовность. Также подлодки флота провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

Ранее в МИД раскритиковали просьбу Японии вернуть подаренный России экспонат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами