Япония оказалась главной угрозой для США в военном и экономическом плане, Токио незаметно «обошел» по этому критерию Россию и Китай. Об этом пишет китайское издание Sohu.

Авторы материала отмечают, что в течение долгого времени Япония была под покровительством Соединенных Штатов, однако при этом Токио наращивал свои силы. Это, среди прочего, привело к значительному усилению японского флота, пишет Sohu.

Кроме того, Япония оказалась одним из лидером во многих сферах. К примеру, речь идет о производстве чипов и полупроводников.

До этого издание Sohu писало о провокации Японии вблизи Курильских островов.

Япония совместно с США развернула у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon, после чего сразу же получила соразмерный ответ от России.

Москва оперативно развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила из Арктики истребители и привела Тихоокеанский флот в боевую готовность. Также подлодки флота провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

Ранее в МИД раскритиковали просьбу Японии вернуть подаренный России экспонат.