В Китае оценили ответ Путина на провокацию Японии у Курильских островов

Sohu: Путин ответил на провокацию Японии вблизи Курильских островов
Depositphotos

Москва незамедлительно ответила на провокацию Японии вблизи Курильских островов. Об этом сообщает китайский портал Sohu.

В публикации отмечается, что Япония совместно с США развернули у Курил ракетные комплексы средней дальности Typhon, после чего сразу же получила соразмерный ответ от России.

Издание утверждает, что Москва оперативно развернула на Курилах ракетный комплекс «Бастион», перебросила из Арктики истребители и привела Тихоокеанский флот в боевую готовность. Также подлодки флота провели пуски крылатых ракет в Охотском море.

По мнению китайских аналитиков, данные действия Москвы являются демонстрацией того, что Россия будет придерживаться принципа «око за око». Они считают, что президент РФ Владимир Путин своими действиями дал понять, какие последствия может иметь дальнейшая милитаризация.

2 сентября помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Япония готовится предъявить России новые территориальные претензии.

Ранее в МИД раскритиковали просьбу Японии вернуть подаренный России экспонат.

