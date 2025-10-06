В Британии назвали Макрона «хромой уткой» из-за ситуации в парламенте Франции

Президент Франции Эмманюэля Макрона стал «хромой уткой», которой не удается навязать свою политику парламенту страны. Об этом написала британская газета The Times.

«Президент Макрон — хромая утка, у которого почти не осталось вариантов. Франция столкнулась с кризисом демократии, невиданным со времен [бывшего президента Пятой республики] Шарля де Голля», — говорится в материале.

По мнению автором статьи, в настоящий момент политику доступны всего три сценария: назначение нового премьер-министра, проведение парламентских выборов и добровольный уход в отставку.

6 октября Елисейский дворец сообщил, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню подал прошение об отставке и Макрон его принял.

Таким образом срок пребывания Себастьяна Лекорню на посту главы правительства Франции оказался самым коротким за всю историю страны. Он возглавлял кабмин меньше месяца.

Лекорню был назначен премьер-министром 9 сентября после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству тогдашнего премьера Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов.

Ранее в России предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера.