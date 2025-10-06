Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович пообещал осудить действующего главу республики Владимира Зеленского за военные преступления, если станет украинским лидером. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, доступном на ее YouTube-канале.

«Я собираюсь осудить Зеленского как военного преступника который совершал преступления против Украины, попадающие под конкретные [статьи] уголовного кодекса», — сказал экс-советник.

В этом же интервью Арестович раскрыл подробности взаимоотношений между Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. По словам экс-советника, те, кто утверждают, что Украиной на самом деле управляет Ермак, ничего не знают. По данным Арестовича, все ключевые решения принимает Зеленский, а глава офиса является его «менеджером».

Также бывший советник заявил, что будучи в должности президента Украины, отдал бы «четыре области и Крым» России, при этом не признавая их юридического статуса. Он допустил, что это будет «длящееся мирное соглашение», а не «мирный договор»: Украина выведет свои войска с этих территорий, сформировав новую линию соприкосновения по примеру Северной и Южной Кореи.

