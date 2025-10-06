Арестович рассказал, в каком случае поедет к Путину «как Саша Белый на стрелку»

В случае прихода на должность президента Украины Алексей Арестович пообещал, что первым делом отправится в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы пересматривать отношения двух стран. Своими рассуждениями он поделился в интервью Ксении Собчак.

«Я бы поехал в Москву сразу. Как говорится: «Иду на вы». Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. <…> Я не квалифицирую это как поездку на поклон», — сказал Арестович.

По его словам, в статусе президента Украины он призвал бы подвести итоги двусторонних отношений с 1991 года, чтобы пересмотреть их на уровне причинно-следственной связи. Также он заверил бы Россию в готовности сменить вектор внешней и внутренней политики.

«Украина больше никогда не будет представлять угрозу для Российской Федерации со своей территории. По крайней мере, я собираюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики», — пообещал политик.

До этого президент Владимир Путин заявлял, что Россия считала и продолжает считать братским народ Украины. Он отметил, что русский и украинский народы имеют одни корни. По словам российского лидера, «все происходящее» для РФ является «трагедией и тяжелой болью».

Ранее Арестович объяснил, почему хвалит Путина.