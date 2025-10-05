Макрон установил дедлайн для формирования нового правительства

Французский президент Эммануэль Макрон поручил новому премьеру республики Себастьяну Лекорню сформировать кабмин до вечера 5 октября, передает BFMTV со ссылкой на источник в окружении главы государства.

Как уточняет телеканал, политик распорядился сформировать сплоченную команду из 25–26 министров и государственных секретарей. Ее члены должны иметь корни в регионах и быть готовыми к диалогу с левыми силами страны.

«Хотя правительство должно быть сформировано в воскресенье вечером, его состав может быть объявлен не позднее утра понедельника, после внесения последних корректировок», — отмечает BFMTV.

8 сентября правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие. Затем в стране начались акции протеста. Причиной недовольства граждан стал законопроект о бюджете страны на 2026 год.

Власти намеревались сэкономить на нескольких статьях €43,8 млрд вместо намеченных до этого €40 млрд. Согласно плану правительства, пенсии и социальные выплаты проиндексированы не будут, не вырастет бюджет ни одного ведомства, кроме министерства обороны.

