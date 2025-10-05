На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во Франции оппозиция пригрозила вотумом недоверия новому премьеру

Французская оппозиция раскритиковала новый кабмин, пообещав вотум недоверия
true
true
true
close
Shutterstock

Французская оппозиция, как левого, так и правого толка, обрушилась с критикой на новый состав правительства, выражая свое разочарование в связи с тем, что многие министры сохранили свои прежние должности. Об этом пишет ТАСС.

Жан-Люк Меланшон (Непокорившаяся Франция) назвал кабмин «вереницей призраков», состоящей из «Республиканцев», продолжающих «политику страданий». Эрик Кокрель (НФ) пообещал немедленно потребовать вотум недоверия.

Борис Валло (Социалистическая партия) заявил, что правительство продолжает править, не смотря на поражение на выборах.

«У них нет большинства, но они отказываются идти на компромиссы. Их свергают, но они остаются на своих постах», — отметил политик.

Марин Ле Пен («Национальное объединение») назвала правительство «жалким».

Председатель партии «Нацобъединение» Жордан Барделла также намекнул на вотум недоверия.

«Либо разрыв (с политикой Макрона — прим. ред.), либо вотум недоверия. <...> Правительство не имеет признаков разрыва, которого ждут французы», — написал он в соцсети Х.

8 сентября Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) выразило недоверие правительству Франсуа Байру из-за предложенного пакета мер экономии, включающего сокращение социальных расходов. На следующий день Байру подал в отставку, после чего президент Эмманюэль Макрон назначил на должность премьер-министра Себастьяна Лекорню.

Ранее Жан-Ноэль Барро сохранил пост главы МИД Франции

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами