Украинские СМИ рассказали, зачем Зеленский заявил о своем уходе

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к выборам, а его слова об уходе являются пиаром. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник, близкий к Офису президента Украины.

По словам собеседника издания, Зеленский заявил о планах уйти с поста, чтобы перебить волну негатива в западных СМИ. Некоторые из них пишут, что Зеленский не хочет прекращать боевые действия, желая сохранить власть.

«Внутри Банковой (Улица, на которой расположен Офис президента Украины. — «Газета.Ru») ничего не указывает на то, что Зеленский готовится оставить свой пост в обозримом будущем. Наоборот: кипит работа по максимальному усилению контроля над всеми политическими и экономическими процессами в стране», — поделился он.

25 сентября бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил, что заявление президента Зеленского о том, что он готов после окончания конфликта провести выборы, говорит лишь о том, что он признал свой неминуемый провал на них.

Он напомнил, что у администрации Зеленского была идея провести выборы, не отменяя военного положения, но, по всей видимости, они пришли к выводу, что это будет бесполезно, так как такие выборы никто не признает.

Ранее в Раде обвинили Зеленского во лжи о коррупции на Украине.