СМИ: Си Цзиньпин выдвинет Трампу условие для заключения торговой сделки

WSJ: Си потребует от Трампа заявление о несогласии с независимостью Тайваня
Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует изменить отношение президента США Дональда Трампа к вопросу о независимости Тайваня. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в американском правительстве.

«Поскольку президент Соединенных штатов проявил интерес к заключению экономического соглашения с Китаем в следующем году, Си Цзиньпин планирует оказать давление на своего американского коллегу, чтобы тот официально заявил, что США «выступают против» независимости Тайваня», – пишет издание.

Изменение политики США, которое может привести к изоляции Тайваня, — главная цель китайского лидера в отношениях с американцами, говорится в публикации.

Как отмечают журналисты, ближайшая встреча двух лидеров, на которой они могут обсудить тайваньский вопрос, должна состояться 31 октября, на полях саммита АТЭС в Южной Корее.

5 сентября журналисты узнали о секретных переговорах США и Тайваня, прошедших на Аляске. В ходе мероприятия встретились заместитель советника по национальной безопасности Тайваня Сюй Сы-цзень и представитель Пентагона по Индо-Тихоокеанскому региону Джед Ройал.

Переговоры состоялись после отмены встречи высокопоставленных американских и тайваньских чиновников, назначенной на июнь в Вашингтоне. По словам одного из американских чиновников, решение провести мероприятие на Аляске и понизить его уровень было преднамеренной попыткой сделать переговоры менее резонансными, чтобы не поставить под угрозу возможный саммит Трампа и Си Цзиньпина.

Ранее Тайвань пригрозил КНР, что блокада острова приведет к войне.

