Экономист раскрыл, почему в ЕС нет согласия по конфискации российских активов

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Европа не может изъять замороженные российские активы, поскольку боится потерять собственные. Об этом в интервью Tsargrad.tv сообщил финансовый аналитик Александр Тимофеев. Он напомнил, что у Москвы в качестве зеркальных мер тоже заблокированы средства западных компаний.

По его словам, руководство ЕС уже давно бы изъяло средства России, если бы не крупный европейский бизнес, который, очевидно, против этого шага и с помощью лоббистских рычагов удерживает политиков от резких санкционных движений.

«Мы это видим на протяжении уже трех лет. Обратите внимание: никто ни разу не сказал на Западе о том, что активы надо вернуть России. Все говорят: дескать, да, конечно, надо помочь Украине из этих активов. Ну никто же, мол, не спорит. Вот только как помочь — вот это-то и обсуждается уже три года, и, возможно, будет еще столько же обсуждаться», — считает Тимофеев.

2 октября премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что Брюссель отказывается изымать замороженные активы РФ. Он потребовал подписи лидеров стран Евросоюза под обязательством разделить финансовые риски королевства.

Среди стран ЕС нет единства по вопросу изъятия российских резервов. В частности, такой шаг поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают против.

Ранее Песков сравнил действия ЕС с поведением банды.

