Песков сравнил действия ЕС с поведением банды

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС охарактеризовал дискуссии в странах Евросоюза о замороженных российских активах как действия, напоминающие поведение банды.

«Кто-то стоит на шухере, кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, кричит: «Ребята, давайте вместе нести ответственность»», — объяснил представитель Кремля

Песков подчеркнул, что такие действия не останутся без ответа и что Москва сделает все необходимое, чтобы лица и организации, причастные к противоправным действиям против российских активов, понесли юридическую и возможную иную ответственность.

Накануне агентство Bloomberg сообщало, что страны G7 близки к соглашению об усилении санкций против России. При этом в ЕС отсутствует единство по вопросу изъятия активов: Великобритания и Германия поддерживают этот шаг, тогда как Франция и Бельгия выступают против.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября подчеркнул необходимость соблюдения международного права при замораживании активов, отметив, что аналогичные позиции озвучивал и председатель Евросовета Шарль Мишель (Де Вевер).

Тем не менее, по информации агентства Reuters, вечером того же дня страны ЕС достигли принципиального соглашения о возможности использования замороженных российских средств для предоставления Украине кредита, при этом подчеркнув необходимость урегулирования юридических вопросов.

В Кремле к таким планам относятся крайне негативно, расценивая их как незаконное изъятие средств российских граждан и компаний. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ.