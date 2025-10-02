На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия отказалась изымать замороженные активы России

Бельгия отказалась изымать активы РФ, потребовав от стран ЕС разделить риски
close
Depositphotos

Бельгия отказалась изымать замороженные активы России, потребовав подписи лидеров стран Европейского союза под обязательством разделить финансовые риски королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

«Я им заявил, что необходимы подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски», — сказал политик.

Среди стран ЕС нет единства по вопросу изъятия российских активов. В частности, изъятие российских средств поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают против.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября заявил, что когда активы замораживаются, нужно уважать международное право. Он напомнил, что об этом также говорил Де Вевер.

Тем не менее, как пишет Reuters, вечером 1 октября страны ЕС пришли к принципиальному согласию о возможности использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы.

В России к этим планам относятся резко отрицательно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно вновь назвал их «воровством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ.

