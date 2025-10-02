Бельгия отказалась изымать замороженные активы России, потребовав подписи лидеров стран Европейского союза под обязательством разделить финансовые риски королевства. Об этом заявил журналистам премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит Европейского политического сообщества, передает ТАСС.

«Я им заявил, что необходимы подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделать все финансовые риски», — сказал политик.

Среди стран ЕС нет единства по вопросу изъятия российских активов. В частности, изъятие российских средств поддерживают Великобритания и Германия, а Франция и Бельгия выступают против.

Президент Франции Эммануэль Макрон на открытии саммита лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября заявил, что когда активы замораживаются, нужно уважать международное право. Он напомнил, что об этом также говорил Де Вевер.

Тем не менее, как пишет Reuters, вечером 1 октября страны ЕС пришли к принципиальному согласию о возможности использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита, однако предупредили о необходимости урегулировать юридические вопросы.

В России к этим планам относятся резко отрицательно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно вновь назвал их «воровством». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи федерального имущества на фоне санкций в отношении РФ.