В ЕК следят, как Россия отреагирует на идею кредита Украине за счет активов ЦБ

Уйвари: ЕК следит за реакцией РФ на идею дать Украине кредит за счет активов ЦБ
Еврокомиссия (ЕК) внимательно следит за реакцией России на предложение предоставить Украине кредит за счет замороженных активов Центробанка РФ. Об этом заявил представитель ЕК Балаш Уйвари, пишет РИА Новости.

«Конечно, мы очень внимательно следим за реакцией медиа по этому вопросу», — сказал Уйвари на брифинге в Еврокомиссии.

26 сентября газета Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии, направленное странам — участницам ЕС, сообщила, что в Евросоюзе задумались о том, чтобы предоставить Украине кредит за счет замороженных российских активов. Согласно информации издания, размер кредита может достигать €140 млрд.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что среди стран ЕС нет общей позиции по вопросу предоставления Украине кредита на основе замороженных активов Центробанка России. Она отметила, что эту идею поддерживают далеко не все государства — члены объединения, поэтому «предстоит еще много работы».

Ранее в Кремле сочли воровством передачу Украине доходов от замороженных активов РФ.

