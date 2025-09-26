На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕС предложили дать Киеву кредит на €140 млрд за счет активов РФ

Politico: ЕК предложила выделить Украине кредит на €140 млрд за счет активов РФ
true
true
true
close
Global Look Press

В Евросоюзе задумались о том, чтобы предоставить Украине кредит, который будет обеспечен замороженными российскими активами. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии, направленное странам — участницам объединения.

Согласно информации издания, размер кредита может достигать €140 млрд. Инициативу ЕК 26 сентября обсудят европейские послы, затем она станет темой обсуждения встречи лидеров ЕС в Копенгагене.

10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на базе активов РФ. Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не намерен конфисковывать замороженные в Европе активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

При этом это предложение раскритиковали в Бельгии. Министр бюджета королевства Венсан Ван Петегем назвал инициативу расплывчатой и отметил, что Бельгия последовательно выступает против конфискации суверенных активов и требует равномерного распределения рисков между европейскими странами.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами