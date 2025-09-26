В ЕС предложили дать Киеву кредит на €140 млрд за счет активов РФ

В Евросоюзе задумались о том, чтобы предоставить Украине кредит, который будет обеспечен замороженными российскими активами. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии, направленное странам — участницам объединения.

Согласно информации издания, размер кредита может достигать €140 млрд. Инициативу ЕК 26 сентября обсудят европейские послы, затем она станет темой обсуждения встречи лидеров ЕС в Копенгагене.

10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам ЕС нужно срочно работать над новым решением, чтобы финансировать военный ответ Украины на базе активов РФ. Глава ЕК подчеркнула, что ЕС не намерен конфисковывать замороженные в Европе активы России, но использует их для выдачи кредитов в виде «репараций» Украине.

При этом это предложение раскритиковали в Бельгии. Министр бюджета королевства Венсан Ван Петегем назвал инициативу расплывчатой и отметил, что Бельгия последовательно выступает против конфискации суверенных активов и требует равномерного распределения рисков между европейскими странами.

Ранее в Еврокомиссии предложили продлить санкции против России в обход Венгрии.