Каллас заявила, что в ЕС нет общей позиции по передаче российских активов Украине

Каллас: среди стран ЕС нет консенсуса по выдаче Киеву кредита из активов России
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Среди стран Евросоюза (ЕС) отсутствует общая позиция по вопросу предоставления Украине кредита на основе замороженных активов Центробанка России. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает РИА Новости.

«Мы работаем над предоставлением репарационного кредита как можно быстрее, но, конечно, его поддерживают пока не все государства-члены, поэтому предстоит еще много работы», — сказала она в преддверии неформального саммита европейских лидеров в Копенгагене.

30 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что часть «репарационного кредита» для Украины за счет замороженных в Европе суверенных активов России будет потрачена на закупки вооружений у европейских производителей.

Газета Politico писала, что Европейская комиссия 1 октября на неформальном саммите в Копенгагене выдвинет идею обмена €140 млрд из замороженных активов России на бескупонные облигации для их дальнейшей передачи Украине.

Ранеее в Кремле ответили на планы ЕС оплатить оружие для Украины за счет активов России.

