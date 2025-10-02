На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профессор заявил о плане Британии идти до конца в военном решении конфликта на Украине

Профессор Саква указал на планы Британии идти до конца в конфликте на Украине
true
true
true
close
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Профессор Кентского университета Ричард Саква заявил, что Великобритания намерена идти до конца в военном решении конфликта на Украине. Его слова с полей «Валдая» приводит RT.

По его словам, на Западе многие годы считали, что военного решения таких сложных конфликтов, как на Украине, не может быть.

«Теперь британское правительство, как и правительства многих западноевропейских стран, считает, что единственное решение в этом случае — военное», — указал Саква.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, призвав его начать переговоры и остановить конфликт на Украине. Он также напомнил, что в 2025 году Великобритания предоставила Украине самый большой за всю свою историю объем военной помощи.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к так называемой «коалиции желающих», заявив, что они дали «нерушимое обещание» Украине. Так, Стармер предупредил, что Владимиру Путину якобы нельзя доверять и что российский лидер намеренно затягивает мирные переговоры, одновременно нанося удары по Украине.

Ранее в Британии допустили удар Украины по Крымскому мосту.

