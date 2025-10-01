В Госдуме ответили на слова Орбана о превосходстве ЕС над Россией

Говоря о превосходстве Европейского союза (ЕС) над Россией, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается таким образом оправдаться за свою позицию. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру».

«Это мечты ЕС — это раз. А во-вторых, Орбану сейчас как-то надо оправдаться за свою позицию — он не может отказаться от российских энергоносителей», — сказал депутат.

По мнению Колесника, глава венгерского правительства предпринимает попытки «изобразить из себя серьезного деятеля Евросоюза» в попытке оправдать зависимость Венгрии от российских энергоносителей.

Накануне Орбан в подкасте Harcosok Órája заявил, что Европа сильнее России во всех измерениях и пообещал сбивать российские БПЛА, если они окажутся в воздушном пространстве страны. При этом он раскритиковал позицию части стран Евросоюза, которые «ведут себя так, будто им грозит опасность» из-за БПЛА.

Ранее в Госдуме призвали не обижаться на слова Орбана о «слабой» России.