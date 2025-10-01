На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мединский назвал искусственный интеллект продуктом человеческой лени

Мединский назвал ИИ продуктом человеческой лени и призвал больше учиться
Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский в рамках Всероссийского форума классных руководителей (ФКР) назвал искусственный интеллект (ИИ) «продуктом человеческой лени». Его слова передает ТАСС.

По словам Мединского, для противостояния лени нужно больше учиться и повышать свои компетенции.

«Искусственный интеллект является продуктом лени человеческой, потому что он помогает не думать. Нет необходимости получать образование, потому что можно сдать работу, поручив это чату GPT, а раз он за тебя пишет, зачем учиться? Поэтому <…> единственный способ противостоять [влиянию ИИ] — это еще больше учиться и быть не слугой чата, а управляющим чатом», — отметил Мединский.

В качестве примера он привел Англию периода промышленной революции. По его словам, богатые англичане изобрели «спорт, скачки, бокс и греблю во всех университетах», потому что им не нужно было напрягаться, а физическую форму поддерживать нужно.

1 октября журнал Nature Communications писал, что ученые из Университета Макгилла (Канада) разработали систему на основе искусственного интеллекта, которая способна выявлять трудноуловимые молекулярные маркеры заболеваний внутри отдельных клеток.

Ранее в России создали робота-массажиста с ИИ.

