В Минпросвещения объяснили, почему учебники в школах не станут электронными

РИА Новости

В школах России не собираются использовать электронные учебники, заявил первый замминистра просвещения Александр Бугаев на слете Всемирного фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде. Его цитирует ТАСС.

Чиновник сообщил, что учебники останутся бумажными.

«Бумажный учебник формирует мировоззрение, он формирует развитие ребенка, в том числе и головного мозга», — сказал Бугаев.

Замминистра отметил, что в учебных заведениях используют электронные ресурсы, например, дневники и информационную систему «Моя школа», но они не заменят живого общения учителя со школьником.

«Это не просто общение, это еще и передача опыта, знаний от человека к человеку», — заключил чиновник.

В мае глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что единые учебники по всем предметам появятся в России в течение трех лет. За это время в стране модернизируют и систему подготовки и переподготовки педагогов. Эти меры создадут единые стандарты качества образования в стране.

Ранее выяснилось, есть ли разница в чтении электронных и бумажных книг.

