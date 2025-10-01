Канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за стремление к чрезмерной централизации власти в ЕС. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно публикации, Мерц намерен вернуть часть полномочий из Брюсселя в национальные столицы. Основной причиной обострения разногласий между политиками стал конфликт на Украине и подходы к его урегулированию.

Как отмечает издание, фон дер Ляйен ранее заявляла о существовании согласованной стратегии европейских стран по отправке вооруженных сил на Украину. В Берлине опровергли это утверждение, подчеркнув, что Германия не имеет подобных планов.

Во вторник руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что по своей сути Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен являются марионетками в руках своих спонсоров, а марионетки никогда не будут бороться всерьез.

Ране Мерц заявил о завершении эпохи мира для ФРГ.