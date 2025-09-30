Политолог назвал борьбу Мерца и фон дер Ляйен «ссорой двух марионеток»

По своей сути канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен являются марионетками в руках своих спонсоров, а марионетки никогда не будут бороться всерьез. Так руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал «Газете.Ru» сообщение агентства Bloomberg о том, что между Германией и главой Еврокомиссии началась борьба за влияние.

«Марионетки никогда не дерутся друг с другом, у них просто спутываются ниточки. Поэтому некий конфликт Мерца и фон дер Ляйен, о котором пишут западные СМИ, — это искусственная ссора марионеток, которая нужна, чтобы еще больше втянуть население Германии в противостояние с Россией. Для этого нужно показать статус ФРГ в Европейском союзе, показать, что Германия решает важнейшие вопросы на уровне всей Европы и даже может противостоять главе Еврокомиссии», — пояснил политолог.

По его мнению, Мерц и фон дер Ляйен, а также европейские СМИ, сейчас специально разыгрывают этот спектакль, чтобы поднять боевой дух немцев, и заставить их поверить в «возрождение великой Германии».

«Подобный спектакль проделывали и с французами, потому что Франция воспринималась как мусорная страна Евросоюза, которая идет в хвосте за Ангелой Меркель. Поэтому президенту Макрону нужно было показать, что Франция якобы является рулевым Европы. Он это до сих пор пытается сделать и продолжает тужиться, но французы не столь впечатлительные и уже устали от Украины», — заключил Колташов.

Агентство Bloomberg сообщило, что в Европе якобы началась борьба за влияние между Германией и главой Еврокомиссии, так как Фридрих Мерц хочет, чтобы именно его страна принимала самые важные решения в Европе. Однако фон дер Ляйен консолидировала власть в Европейской комиссии, придерживаясь подхода, более ориентированного на Брюссель, к решению постоянных кризисов на континенте.

