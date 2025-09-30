На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле назвали плохой идею ЕС создать «стену дронов»

Песков о стене дронов на границах ЕС: создание стен это всегда плохо
Global Look Press

Россия негативно относится к идее Евросоюза создать «стену дронов» на восточном фланге объединения. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Создание стен — это всегда плохо, как показывает история. Весьма печально, что милитаристская конфронтационная политика Украины сейчас потенциально может материализоваться в создание новых разделительных стен. Мы видим, что они продолжают такой милитаристский настрой вместо того, чтобы думать, как вступать в диалог с тем, чтобы совместно искать гарантии безопасности в ходе и рамках диалога», — сказал он.

Песков добавил, что российская сторона слышит на эту тему разные голоса из стран Европы и продолжает ее отслеживать.

После нарушения воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября в ЕК сообщили о намерении создать «стену дронов» вдоль восточной границы Европейского союза.

Данный проект — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее сообщалось, что Венгрия может сорвать проект по строительству «стены дронов».

