В Европе пока не раскрывают стоимость «стены дронов»

Представитель ЕК Ренье: говорить о стоимости стены дронов пока рано
Inna Varenytsia/Reuters

На данный момент пока рано говорить о стоимости реализации проекта «стена дронов» в ЕС. Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тома Ренье на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

«На данном этапе еще рано раскрывать какие-либо подробности. Мы должны проконсультироваться со странами - участницами по поводу их финансовых возможностей и бюджетных ассигнований», — подчеркнул он.

До этого еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявлял, что у Европейского союза недостаточно возможностей для обнаружения беспилотников.

По словам парламентария, ЕС может намного улучшить свои возможности по выявлению дронов в течение года, но потребуется значительно больше времени, чтобы создать полноценную «стену от дронов» на суше и на море, способную отслеживать и уничтожать вражеские БПЛА.

Еврокомиссар также заявил, что проект «Стена дронов» может быть реализован в течение года.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в России назвали «смешной» идею Евросоюза о создании «стены дронов» на границе.

