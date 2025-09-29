Венгрия может сорвать проект по строительству «стены дронов»

Венгрия своим отказом присоединиться к строительству «стены дронов» ставит под удар весь проект. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как сообщает издание, основная проблема заключается в том, что Венгрия, будучи ближайшим союзником России в блоке, отказалась от участия в проекте и тем самым создала «огромную дыру в центральной части этого амбициозного проекта площадью около 96 тысяч километров», отмечается в статье.

Планы по созданию «стены дронов» для защиты границ сравнили с известной системой французских укреплений — «линией Мажино», построенной в середине 30-х годов, чтобы защитить Эльзас и Лотарингию.

Предполагается, что уже на этой неделе представители как минимум семи стран Евросоюза (ЕС), включая граничащие с Россией и Белоруссией страны, планируют провести первую совместную встречу для детального обсуждения этого проекта.

Однако в сентябре газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников писала, что система обороны Европы слишком разрознена, что говорит о неготовности Евросоюза к внедрению «стены дронов». Как отметил тогда глава стартапа Tytan из Мюнхена, который производит перехватчики дронов Макс Эндерс, сегодня Европа сталкивается с целой категорией угроз, от которых на данный момент нет защиты.

Ранее в Еврокомиссии не смогли объяснить принцип работы «Стены дронов».