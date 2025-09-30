На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши не видит проблемы в публичном употреблении снюса

Aleksandra Szmigiel/Reuters

Публичное употребление снюса не является причиной для скандала. Об этом в интервью радиостанции Zet заявил президент Польши Кароль Навроцкий, которого ранее уличили в употреблении такого табака на Генассамблее ООН.

«Забавно, что они (снюсы – «Газета.Ru») вызывают такой интерес, в то время как сигареты широко используются на площадке ООН во многих местах, среди президентов и их команд», — отметил он.

До этого нарколог Василий Шуров прокомментировал появившиеся в сети слухи об употреблении снюса Навроцким на сессии Генассамблеи ООН.

По его словам, у президента Польши имеется серьезная никотиновая зависимость.

Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН).

В сети распространилось видео, на котором помощник Навроцкого передает ему небольшую коробочку. Президент Польши достает из нее что-то, после чего кладет себе в рот.

Ранее Туск уличил президента Польши в намерении разделить Украину.

