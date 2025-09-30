На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова ответила на обращение британского министра к Путину по Украине

Захарова: призыв Британии к завершению конфликта на Украине саморазоблачителен
true
true
true
close
Thomas Krych/AP

Обращение главы минобороны Британии Джона Хили к президенту России Владимиру Путину об окончании конфликта на Украине стало саморазоблачительным для Лондона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит», — отметила она.

Как подчеркнула Захарова, официальный Лондон «буквально признался в содеянном» по вопросу конфликта на Украине.

До этого Хили обратился к Путину на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле. Он заявил, что российский лидер «не победит», поэтому Москва должна перейти к переговорам о мирном урегулировании.

Министр добавил, что в текущем году Лондон предоставил Киеву самый большой объем военной поддержки за всю историю королевства.

Первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в этой связи отмечал, что Хили действует не по статусу, обращаясь к президенту РФ.

Ранее стало известно, сколько Британия потратила на анализ эффективности санкций против России.

Переговоры о мире на Украине
