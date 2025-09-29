На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько Британия потратила на анализ эффективности санкций против России

RT: Британия потратила $1 млн на анализ эффективности санкций против России
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

В период за 2024-2025 годы Великобритания направила порядка £756 тыс. ($1 млн или более 85 млн рублей по курсу на момент публикации) на проведение исследований эффективности собственных санкций, введенных против России. Об этом сообщает RT со ссылкой на документы портала госзакупок страны.

Согласно документам, бюджет исследования складывается из контрактов с компаниями Themis International Services Limited и Deloitte. Первая контор специализируется на выявлении финансовых рисков и антикоррупционных процедура, с ней заключили договор на £85 тыс. в январе 2025 года. Подрядчик обязался провести «качественное исследование» влияния британских санкций на российскую экономику в сфере бизнес-услуг.

Со второй компанией контракт заключили на £671 тыс., документ был подписан в ноябре 2024 года, исполнен — в июле 2025-го. Она должна была оценить отношения британских фирм к санкционной политике.

«Как и в случае с первым исследованием, результаты второго публично не разглашались», — уточнили в сообщении.

29 сентября обозреватель британского издания UnHerd Томас Фази писал, что арест замороженных российских активов подорвет доверие многих государств к финансовой системе Европейского союза. Он отметил, что центральные банки различных стран уже начали отказываться от западных валют после заморозки в 2022 году. По словам автора публикации, конфискация замороженных активов РФ только ускорит эту тенденцию.

Ранее в Британии признали ведение войны с Россией.

