На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде ответили на обращение главы минобороны Британии к Путину

Сенатор Джабаров об обращении Хили к Путину: сегодня он министр, а завтра никто
true
true
true
close
Thomas Krych/AP

Глава минобороны Великобритании Джон Хили (на фото) действует не по статусу, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Об этом он заявил в беседе с Lenta.ru.

«Чести много обращаться к главе такого великого государства, как Россия. Он всего лишь министр. Сегодня он министр, а завтра никто. <...> Пусть это обращение оставит для своих предков, будет показывать, как он обращался к главе великой России», — сказал сенатор.

Он добавил, что Великобритания с большой вероятностью «закончит как Украина».

29 сентября Хили обратился к Путину на съезде Лейбористской партии в Ливерпуле. Он заявил, что российский лидер «не победит», поэтому Москва должна перейти к переговорам о мирном урегулировании.

Министр добавил, что в текущем году Лондон предоставил Киеву самый большой объем военной поддержки за всю историю королевства.

Ранее стало известно, сколько Британия потратила на анализ эффективности санкций против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами