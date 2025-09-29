В Раде решили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутаты Верховной рады предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте Украины, сообщила «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, документ подписали пока пять депутатов Рады, в их числе всего один представитель правящей партии Украины «Слуга народа». В связи с этим украинские журналисты допустили, что инициатива по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира, скорее всего, не согласована с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Текст документа еще не опубликован.

Еще в прошлом году депутат Верховной рады Александр Мережко заявлял, что Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира — 2025 из-за его намерений по мирному урегулированию конфликтов. По словам парламентария, американский лидер сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем. Мережко считает, что нет никаких сомнений в том, что президент США может урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

До этого Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.

