В Раде решили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

«Страна.ua»: в Раде предложили выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Evan Vucci/AP

Депутаты Верховной рады предложили выдвинуть президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте Украины, сообщила «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, документ подписали пока пять депутатов Рады, в их числе всего один представитель правящей партии Украины «Слуга народа». В связи с этим украинские журналисты допустили, что инициатива по выдвижению Трампа на Нобелевскую премию мира, скорее всего, не согласована с офисом президента Украины Владимира Зеленского. Текст документа еще не опубликован.

Еще в прошлом году депутат Верховной рады Александр Мережко заявлял, что Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира — 2025 из-за его намерений по мирному урегулированию конфликтов. По словам парламентария, американский лидер сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем. Мережко считает, что нет никаких сомнений в том, что президент США может урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

До этого Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира.

Ранее Макрон назвал Трампу условие получения Нобелевской премии мира.

Все новости на тему:
Новости Украины
