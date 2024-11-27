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На Украине предложили номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

Депутат Рады Мережко предложил номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира

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Jonathan Drake/Reuters

Избранного президента США Дональда Трампа нужно номинировать на Нобелевскую премию мира 2025 года из-за его намерений по мирному урегулированию конфликтов. Об этом заявил депутат Рады Александр Мережко, передает РИА Новости.

«Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать ...Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года», — говорится в документе.

Трамп, как отметил Мережко, сделал весомый вклад в развитие мира и еще имеет возможность сделать это в будущем.

По мнению украинского депутата, нет никаких сомнений в том, что избранный президент США может урегулировать конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

15 ноября Трамп пообещал, что будет «очень усердно работать» над завершением конфликта на Украине. Политик неоднократно утверждал, что в случае победы на выборах главы государства добьется завершения боевых действий на Украине и предотвратит начало третьей мировой войны.

Ранее Кулеба заявил, что Трампу не удастся завершить конфликт на Украине.

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