Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Камбоджа официально выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира
Christopher Furlong/Pool via Reuters

Камбоджа официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Текст письма, которое направил в Нобелевский комитет премьер-министр королевства Хун Манет, опубликовало Камбоджийское агентство печати.

Премьер-министр Камбоджи в письме отметил исторический вклад Трампа в укрепление мира во всем мире. В частности, премьер упомянул решающую роль американского лидера в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом. По словам Манета, своевременное вмешательство Трампа «предотвратило потенциально разрушительный конфликт» и спасло жизни многим людям.

В ночь на 24 июля на границе между Таиландом и Камбоджей начались перестрелки между военнослужащими двух стран на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем.

26 июля Дональд Трамп намекнул, что помог урегулировать конфликт Таиланда и Камбоджи. Тайские власти подтвердили готовность заключить мирное соглашение, если вторая сторона проявит искреннее желание к этому. В полночь 29 июля перемирие между Таиландом и Камбоджей было достигнуто.

До этого конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана.

Ранее эксперт объяснил, в каком случае Трампу не видать Нобелевской премии.

