Суд обязал Певчих дать опровержение после ролика об РФПИ

Суд в Москве обязал Певчих опровергнуть порочащие репутацию РФПИ материалы
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Суд обязал Марию Певчих (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) и Фонд борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) публично опровергнуть выпущенный ими видеоматериал про Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его руководителя Кирилла Дмитриева. Об этом пишет ТАСС.

В РФПИ подчеркнули, что информация в видео и на сайте ФБК не соответствует действительности. Суд потребовал удалить данные материалы, а также выпустить опровержение.

От Певчих также потребовали выплатить неустойку в размере 75 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения, а также расходы по уплате госпошлины в размере 150 тыс. рублей.

По данным РИА Новости, судебное разбирательство касалось трех фрагментов видеоролика Певчих, которые она опубликовала на трех разных интернет-площадках. Суд признал их не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию истца. Певчих обязали удалить видеозапись и разместить на тех же интернет-ресурсах опровержение, включающее решение суда.

Ранее суд заочно вынес приговор бывшему главе ФБК Волкову.

