Суд заочно вынес приговор бывшему главе ФБК Волкову

Суд заочно приговорил бывшего главу Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом и внесен в реестр экстремистов) к 18 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно постановлению суда, Волков признан виновным в совершении ряда преступлений. Помимо срока в колонии, экс-главе ФБК также назначили штраф в размере 2 млн рублей с запретом заниматься администрированием сайтов на шесть лет.

16 апреля текущего года 69-летнего отца Волкова Михаила включили в перечень экстремистов и террористов.

О задержании отца иноагента сообщалось 3 апреля. По предварительной информации, Михаила Волкова подозревают в финансировании ФБК. Ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Позднее стало известно о возбуждении уголовного дела. Волков-старший находится под подпиской о невыезде.

Сам Леонид Волков находится за границей. Россия объявила его в международный розыск. В феврале 2021 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-главу ФБК по обвинению в склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий в информационно-телекоммуникационных сетях.

Ранее стало известно, что суды РФ за 2024 год вынесли приговоры более 500 экстремистам.