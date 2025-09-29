В Еврокомиссии не смогли объяснить принцип работы «Стены дронов»

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс не смог объяснить, каким образом будет реализован проект «Стена дронов» на восточной границе НАТО. В интервью польскому телеканалу TVP World он заявил, что на данном этапе необходима техническая экспертиза.

«Это зависит от наших технических экспертов, которые работают вместе с украинцами, чтобы понять, что нужно делать. Насколько я понимаю, на Украине нужно создать какие-то центры, где будут работать производители и операторы, очень важно подготовить кадры», — сказал Кубилюс.

На этой неделе директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что в Европе до сих пор не понимают параметры обсуждаемой «стены от дронов». При этом истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию стран ЕС раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию, отметил дипломат.

По его словам, анонсирование оборонных проектов с «громкими» названиями служит одной цели — оправдать перед обществом рост военных расходов в ущерб социально-экономическим проектам.

Проект «Стена дронов» — это общая инициатива Германии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики, направленная на развертывание вдоль всей границы с Россией, в том числе на территории Украины, многоплановой системы из средств слежения и автоматизированных систем защиты от БПЛА. В настоящий момент проект находится на стадии разработки и отбора моделей.

Ранее в России назвали «смешной» идею Евросоюза о создании «стены дронов».