Медведев объяснил, почему войны с Европой не должно быть

Военный конфликт с Европой, о котором в странах ЕС вещают из каждого утюга, противоречит интересам России. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Ее [войны] быть не должно. Почему? Потому что она противоречит интересам нашей страны. <...> Но нужно быть начеку», — написал политик.

В доказательство своих слов Медведев привел три аргумента. В первую очередь он обратил внимание на то, что России, в принципе, не нужны военные конфликты ни с одной страной мира, в том числе с «фригидной старухой Европой». Он отметил, что европейская экономика слаба и зависима от США, а культура Европы «бесславно деградирует». Медведев заявил, что Европа теряет идентичность и растворяется в агрессивных мигрантах.

Кроме того, по словам политика, главная задача России состоит в развитии своих территорий и в восстановлении новых регионов. Также Медведев напомнил исторический аспект, подчеркнув, что Россия всегда приходила в Европу только как освободитель, а не как захватчик.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что Россия не собирается нападать на кого бы то ни было. Он сообщил, что у России нет никаких проблем, в том числе с Финляндией и со Швецией, которые присоединились к НАТО, несмотря на появление на территории этих стран военной инфраструктуры. Песков подчеркнул, что «конфликтного потенциала» у Москвы нет.

