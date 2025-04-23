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Песков: Россия не собирается ни на кого нападать

Песков: Россия не собирается нападать на кого бы то ни было
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Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью французскому изданию Le Point, что Россия не собирается нападать на кого бы то ни было.

«Нет. У нас не было и нет никаких проблем ни с Финляндией, ни со Швецией, которые присоединились к НАТО», — отметил представитель Кремля.

Он отметил, что военная инфраструктура постепенно появляется на территории Финляндии.

«Как реагирует Россия? Она принимает меры по повышению своей безопасности, которые считают необходимыми наши военные», — сказал Песков, отметив, что «конфликтного потенциала» у Москвы нет.

Песков также в этом интервью подчеркнул, что Европа хочет войны, а Россия — переговоров, позиции Москвы с Брюсселя сейчас не совпадают. Он добавил, что Россия не будет затаскивать Европу в переговоры силой.

Ранее Европа потребовала от России принять предлагаемые ей условия перемирия.

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