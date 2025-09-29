Сальдо заявил о мрачной ситуации в Херсоне

В подконтрольном украинским властям городе Херсоне наблюдается мрачная ситуация. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Что сейчас происходит на правом берегу (Днепра. — «Газета.Ru»)? Это мрачно. Я сначала хотел применить термин грустно, но это мрачно», — сказал глава региона.

Он пояснил, что людей, которые продолжают оставаться на правом берегу, запугивают разными методами. По словам чиновника, там пытаются насильно мобилизовывать мужчин и отправлять их на фронт.

«Гуманитарку, которую привозят еще все-таки туда, чтобы помочь пожилым людям, все время объем ее снижается. И вот там же все равно очереди присутствуют», — сказал он.

Губернатор также отметил, что основное настроение жителей правобережья — усталость, «их все достало».

До этого Сальдо заявил, что ВС РФ взяли под контроль Карантинный остров, на котором расположен херсонский микрорайон Корабел. По его словам, российские военные держат остров под огневым контролем, но противник продолжает использовать его как плацдарм для отдельных боевых действий. Малые группы ВСУ проникают туда ночами, скрываются в домах и производственных помещениях и запускают дроны.

Ранее Сальдо рассказал, как жители Херсона помогают бороться с ВСУ.