Сальдо рассказал, как жители Херсона помогают бороться с ВСУ

Сальдо: жители Херсона помогают российским военным бороться с ВСУ
Алексей Филиппов/РИА Новости

Жители Херсона не поддаются пропаганде украинских властей и помогают российской армии бороться с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

Сальдо отметил, что Киев осуществляет психологическое давление на жителей Херсона. Однако «выключить человеческое сознание» даже при помощи изощренной пропагандистской проработки мозга не получается, подчеркнул глава региона.

«И точки сосредоточения пунктов управления БПЛА, и точки сосредоточения личного состава, складов с боеприпасами в Херсоне к нашим военным попадают», — рассказал он.

Сальдо также рассказал о запугивании людей Киевом. Власти Украины призывают их покинуть свои дома и уехать в западные области страны, говоря о том, что «русские вернутся, вас за людей никто принимать не будет». Губернатор подчеркнул, что жители Херсона не верят этим словам.

До этого Владимир Сальдо напомнил, что Херсон вошел в состав России вместе с Херсонской областью по итогам референдума в 2022 году. Он подчеркнул, что это необходимо учитывать при заключении мирного договора между РФ и Украиной.

Ранее Сальдо заявил, что Зеленский ради своей безопасности «положит на плаху» тысячи украинцев.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
