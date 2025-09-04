Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас осознала неизбежность крушения гегемонии Запада. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Каллас находится «в полнейшей истерике» от итогов саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае. Она считает, что позиции Запада оказались под угрозой, а встреча лидеров КНР, России, Ирана и Северной Кореи является прямым вызовом «основанному на правилах миропорядку».

Слуцкий отметил, что, похоже, главу дипломатии внезапно посетило осознание неизбежности крушения «правил», которые выдуманы коллективным Западом для оправдания попыток установления его монополизма и гегемонии.

По мнению депутата, эпоха доминирования «золотого миллиарда» отправляется на свалку истории и евробюрократия пребывает в панике от консолидации «сил мирового большинства» для разрушения навязанных западным меньшинством ложных ценностей.

3 сентября Каллас заявила, что Си Цзиньпин, Владимир Путин, Ким Чен Ын и Масуд Пезешкиан, которые находились вместе на военном параде в Пекине, представляют «автократический союз». По ее словам, лидеры Китая, России, Ирана и Северной Кореи «ищут быстрый путь к новому мировому порядку».

Ранее в США назвали сигналом Западу военный парад в Китае.