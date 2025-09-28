В Кремле «с нетерпением» ждут визита президента Казахстана в Россию

Песков сообщил, что государственный визит Токаева в Россию состоится в ноябре

В ноябре в России с государственным визитом ждут президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на медиафоруме в Алма-Ате, передает ТАСС.

«Сейчас мы все работаем над подготовкой государственного визита президента Казахстана в РФ, который состоится в ноябре», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что в России ждут приезда Токаева «с нетерпением» и готовят «солидный пакет» документов.

На том же медиафоруме Песков заявил, что у РФ и Казахстана одно прошлое, а сейчас это два отдельных государства.

«И, если мы хорошо поработаем, это одно блестящее будущее для двух стран», — заявил чиновник.

Два дня назад Токаев провел телефонный разговор с Путиным. Президенты обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества между странами и обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее Казахстан отказался «мирить» Украину с Россией.